Di Maio, bracciale Amazon colpa Jobs Act

(ANSA) - ACIREALE (CATANIA), 2 FEB - "Se in Italia si possono mettere dispositivi sui lavoratori per controllarli è grazie al Jobs act e leggo agenzie del Pd che dicono 'che ne dice Di Maio'. Io sono contro quel provvedimento che permette a aziende anche partecipate dallo Stato di mettere chip nelle scarpe dei lavoratori o i braccialetti controllare i dipendenti. E' incredibile che il Pd che ha fatto la legge per mettere addosso i trasponder addosso agli esseri umani che adesso critichi Amazon". Lo dice il candidato premier M5S Luigi Di Maio sui braccialetti brevettati da Amazon per i dipendenti.