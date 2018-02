Coldiretti, 3 mln in agriturismo

(ANSA) - BOLOGNA, 2 FEB - Oltre tre milioni di turisti nel 2017 hanno scelto di mangiare in un agriturismo dell'Emilia-Romagna. Lo spiega Coldiretti regionale alla vigilia del primo corso per Agrichef promosso da Terranostra, l'associazione agrituristica di Coldiretti, e da Campagna Amica per formare persone che in cucina sappiano sempre più valorizzare le eccellenze dell'agricoltura del territorio.

Il corso è dal 5 all'8 febbraio a Bologna, in via Massimo Gorki 6, nell'associazione culturale enogastronomica 'Percorsi in Cucina' e avrà come docenti Diego Scaramuzza, presidente nazionale di Terranostra, lo chef Michele Cocchi di 'Idea in Cucina', cooperativa aderente a Uecoop, i sommelier Ais, Cinzia Pastorelli e Giovanni Derba, il responsabile della sicurezza alimentare di Coldiretti Emilia-Romagna, Dennis Calanca, il capo area comunicazione e relazioni esterne di Coldiretti nazionale, Paolo Falcioni, il segretario nazionale di Terranostra, Toni De Amicis.