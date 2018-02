Amazon: braccialetti, c'è chi li difende

(ANSA) - PIACENZA, 2 FEB - L'ipotesi bracciale elettronico al polso dei lavoratori Amazon divide in due i dipendenti. Da un lato i sindacati, in prima linea le Rsu della Cgil, dall'altra quella di molti lavoratori dell'hub piacentino di Castelsangiovanni, che affermano di non sapere nulla o addirittura difendono a spada tratta il colosso americano.

Il braccialetto "limiterebbe la libertà di movimento dei lavoratori - spiega Marco Pascai, Filcams Cgil - il dipendente sarebbe seguito passo passo sia nei movimenti che nel controllo del sito. Le lancette andrebbero indietro di secoli con un lavoratore controllato: in questo caso si cercano soltanto la massima produttività e il massimo controllo".

"Introdurrei il braccialetto elettrico che dà la scossa quando il lavoratore è un fannullone - affermano invece due dipendenti ai cancelli - questa è un'azienda che ti dà tante cose: ti da il caffè gratis, i ticket restaurant, la palestra, la piscina, le navette. Chi viene qui a lavorare onestamente è contento e non fa polemiche".