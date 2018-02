Satira e caricatura al Mic di Faenza

(ANSA) - FAENZA (RAVENNA), 1 FEB - Un laboratorio sulla satira e sulla caricatura è in programma domenica 4 febbraio, dalle 14.30, in occasione delle mostra 'Tra Simbolismo e Liberty. Achille Calzi' al Mic, il Museo internazionale delle ceramiche, a Faenza. L'artista era dotato di un grande senso dell'ironia e fu un fine umorista. Celebri le sue caricature e i cartoni di guerra satirici.

Il workshop sarà tenuto dall'autore satirico Roberto Pozzi (vignettista del free press Gagarin Orbite Culturali e autore per la tv e il teatro) che svelerà i segreti dell'illustrazione satirica e della caricatura. L'attività è riservata ad un pubblico adulto, dai 14 anni in su, e sarà ispirata alle opere grafiche di Achille Calzi esposte in mostra, dagli autoritratti caricaturali ai cartoni di guerra. Un raro esempio di comunicazione 'social' ante-litteram.