Prostituzione, chiuso un centro massaggi

(ANSA) - MODENA, 1 FEB - Il quarto in quattro mesi nel comprensorio della ceramica modenese: i carabinieri di Sassuolo hanno posto sotto sequestro, a Formigine, un centro massaggi 'tuina' gestito da cinesi, denunciando il titolare, un asiatico di 36 anni, per aver violato la legge Merlin sulla prostituzione. Dopo aver sentito una decina di clienti, i militari ritengono che all'interno del centro ragazze tra i 25 ed i 30 anni offrissero, a fronte di un corrispettivo di 60-70 euro, anche prestazioni sessuali. Dalle indagini è emerso un notevole ricambio delle giovani, di mese in mese.