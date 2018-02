Morto motociclista ferito in incidente

(ANSA) - BOLOGNA, 1 FEB - Non ce l'ha fatta il motociclista 65enne che ieri mattina era rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Bologna, in viale Sergio Cavina, alle porte di San Lazzaro. Adriano Grassi, originario di Codigoro, nel Ferrarese e direttore amministrativo dell'Istituto di scienze neurologiche di Bologna, è stato ricoverato in Rianimazione all'ospedale Maggiore ma è morto nella tarda mattinata di oggi.

L'esatta dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della Polizia Municipale ma dai primi accertamenti sembra che il 65enne, in sella a una Bmw, dalla rotonda Decorati al Valor Militare si stesse dirigendo verso la rotonda Verenin quando si è scontrato con un'Alfa Giulietta, condotta da un 62enne, all'altezza dell'apertura dello spartitraffico. Nell'impatto è stato sbalzato lontano dalla moto ed è andato a sbattere addosso ad una Opel Astra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un'auto medica. E' stato avvisato anche il pm Michele Martorelli.