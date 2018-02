Cc sequestrano 5 tonnellate di conserva

(ANSA) - PARMA, 1 FEB - Oltre 20mila confezioni di conserva a base di prodotti ortofrutticoli, per 5,3 tonnellate, sono state sequestrate dai reparto 'Tutela agroalimentare' dell'Arma di Parma, nell'ambito dei controlli disposti dal comando Carabinieri politiche agricole e alimentari.

Il sequestro amministrativo è stato fatto per mancanza di rintracciabilità. Il servizio igiene alimenti e nutrizione dell'Ausl di Parma ha deciso una sanzione e l'immediata sospensione di un'attività in provincia.