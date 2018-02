Casini, troppo veleno campagna elezioni

(ANSA) - BOLOGNA, 1 FEB - "C'è troppo veleno in giro in questa campagna elettorale, c'è troppo odio, c'è troppa incapacità di parlare di politica e una grande voglia di inquinare tutto con le intimidazioni, l'odio, l'esibizione delle cose più brutte". Così il presidente della Commissione parlamentare sulle banche, Pier Ferdinando Casini, in corsa per il centrosinistra nel collegio di Bologna per il Senato, ha stigmatizzato gli atti vandalici scoperti in mattinata nel circolo del Pd di Via delle Belle Arti dove sono state scritte frasi ingiuriose verso il Partito Democratico e il suo segretario, Matteo Renzi.

"Purtroppo - ha proseguito Casini - abbiamo una segnalazione continua in tutta Italia di questo imbarbarimento. Siamo qua - ha concluso - per dire no alla barbarie, per dire sì al confronto libero di una bella campagna elettorale: noi non abbiamo nemici in questa campagna elettorale, abbiamo solo amici che hanno idee diverse dalle nostre e vorremmo che tutti avessero questo spirito".