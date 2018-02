Carnevali: "Su Politano fraintendimenti"

(ANSA) - SASSUOLO, 1 FEB - "I nostri rapporti con il Napoli sono ottimi. E' stato motivo d'orgoglio per noi constatare l'interesse verso Politano. Ma a gennaio non cediamo facilmente i nostri calciatori". Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato della trattativa, sfumata, tra i neroverdi e il club di De Laurentiis. Alla società di Squinzi resta un giocatore che voleva andare al Napoli e il mancato introito di una cifra considerevole, pare 28 milioni: "Tenere un giocatore che voleva andare via può essere un rischio, ma lui sa di aver firmato con noi un contratto di 5 anni. Gli abbiamo parlato, se ci saranno altre opportunità, ne discuteremo a giugno. Le cifre sono inferiori rispetto a quelle trapelate. Le nostre pretese non erano tanto economiche quanto tecniche", cioé la mancanza di alternative. "Ci poteva interessare Caprari, ma la Samp non lo cedeva. Ci sono stati molti fraintendimenti. Quella col Napoli era una trattativa che durava da tempo, non è vero che abbiamo discusso alla conclusione del mercato", ha detto.