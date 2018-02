Artisti giovani e Rottenberg al Mambo

(ANSA) - BOLOGNA, 1 FEB - 'That's it' con i lavori di oltre 50 artisti italiani nati dopo il 1980, e la prima personale in Italia dell'argentina Mika Rottenberg, saranno le principali mostre del 2018 nella sala grande del Mambo, il museo d'arte moderna di Bologna che ha svelato il programma 2018 per il cui è stato mutuato lo slogan calcistico 'Mambo rulez', con tanto di album Panini con le figurine dell'attività 2018 e la sciarpa art-ultras concepita da Maurizio Cattelan. Presentato dal responsabile Lorenzo Balbi, il cartellone prevede anche il focus sul critico Roberto Daolio, scomparso nel 2013, con una collezione di lavori a lui donati (aperta fino al 6 maggio), 'Rosanna Chiessi', omaggio alla gallerista e critico d'arte; 'VHS+. Produzioni video tra analogico e digitale', sulle sperimentazioni video e il sogno elettronico. A Villa delle Rose, invece, 'Mariella Simoni. Nine Tones', e 'Rose.02 Residency program', che selezionerà artisti da ospitare per lavori site-specific in vista di una mostra a novembre.