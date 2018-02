Arte Fiera, 152 gallerie e tanta Italia

(ANSA) - BOLOGNA, 1 FEB - Si è aperta con il primo giorno dedicato a stampa e addetti ai lavori la 42/a edizione di Arte Fiera, il salone internazionale d'arte moderna e contemporanea, fino al 5 febbraio alla Fiera di Bologna. Un'edizione compatta - per definizione degli stessi organizzatori - con 182 espositori di cui 152 gallerie. Il focus, come ha spiegato presentandola la direttrice artistica, Angela Vettese, è sugli operatori italiani e sulla loro attività, questa sì, rivolta alle realtà internazionali. Un'edizione, accompagnata dal consueto fuorisalone di Art City, che mescola le carte, con sezioni distinte - oltre a quella principale, arricchita del nuovo progetto Modernity; Solo Show con gallerie che portano un solo artista; Nueva Vista con gallerie che presentano artisti emergenti; e Photo - ma alternate tra loro all'interno dei padiglioni 25 e 26. Il risultato è una fiera più godibile che non stanca il visitatore con lavori che sono ormai classici del contemporaneo affiancati a proposte nuove e tutte da scoprire.