Si scalda la sfida Casini-Errani

(ANSA) - BOLOGNA, 31 GEN - Comincia a scaldarsi, a Bologna, la sfida nel collegio senatoriale fra Pierferdinando Casini, candidato dal Pd e dal centrosinistra e Vasco Errani, in campo per Liberi e Uguali.

"A Bologna - ha detto Casini - sanno tutti che votare per Errani significa dare la possibilità ai 5 Stelle o alla Lega di vincere il collegio. Questa è la fotografia dello stato delle cose".

Immediata la replica di Errani. "Conosco da anni Casini - ha detto - lo stimo, lo rispetto, ma, come tutti sanno, le radici non sono acqua: né per lui, né per me. Il resto lo decidono gli elettori, con i loro valori, le loro idee, i loro sentimenti.

Per me non sarà mai una lotta contro qualcuno. Non mi farò trascinare in nessuna dinamica che metta al centro il tema dello scontro fra persone e chi mi conosce sa che sarà difficile farmelo fare".