Napoli, tramonta l'ipotesi Politano

(ANSA) NAPOLI, 31 GEN - "La nostra politica è quella di puntare sui giovani. Non vogliamo trattare prestiti, ma solo acquisti. Politano al Napoli non è una possibilità". Lo ha detto a Mediaset Premium il direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali. La trattativa del Napoli per prendere l'esterno sembra quindi tramontata nonostante gli azzurri avessero alzato anche oltre i venti milioni l'offerta al club di Squinzi.