Lorenzin, non posso cambiare anagrafe

(ANSA) - MODENA, 31 GEN - "Non posso cambiare il mio certificato di nascita, ma ci metterò tutto l'impegno, tutta la competenza e la correttezza che ho per dare il mio contributo a questa città, che è una città di eccellenza europea". Il ministro alla salute Beatrice Lorenzin era in prima fila, nella chiesa di San Francesco a Modena, per la festa del patrono della città emiliana, San Geminiano. Una presenza legata alla sua candidatura uninominale proprio a Modena, per il Pd.

Una scelta annunciata nei giorni scorsi dal partito che ha creato malumore all'interno del Pd modenese, dove si sarebbe preferito presentare candidature legate al territorio: "Il tema delle candidature - risponde il ministro in merito - è molto un tema del Pd, che ha fatto le sue scelte in base alle questioni del proprio partito. Io sono un candidato nell'uninominale e sicuramente cercherò di fare il mio meglio per tenere unita la coalizione e cercare di andare oltre per vincere".