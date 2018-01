Furto alla Motorizzazione di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 31 GEN - Ladri nella notte sono entrati negli uffici della Motorizzazione Civile di Bologna, in via dell'Industria. Hanno scavalcato la recinzione, forzato un ingresso e 'visitato' due palazzine, mettendo a soqquadro diversi ambienti su quattro piani, rovistando ovunque e scassinando alcune casseforti. Sono stati forzati anche alcuni distributori automatici, ma si sta cercando di capire soprattutto se siano state rubate targhe, timbri e carte di circolazione e in che misura. Sul posto, per le indagini e i rilievi, i Carabinieri della stazione Bologna Mazzini e delle investigazioni scientifiche del comando provinciale.