Donadoni: "Vicini uomo di grandi valori"

(ANSA) - BOLOGNA, 31 GEN - "Sono dispiaciuto e addolorato: è venuta a mancare una persona che, al di là di quelle che possono essere state le sue capacità dal punto di vista calcistico, aveva un certo carisma, una certa educazione e trasmetteva valori importanti ai giocatori". Così Roberto Donadoni, allenatore del Bologna e ala della Nazionale azzurra a Italia '90, ricorda Azeglio Vicini. "Fu il ct che mi fece esordire con l'Under 21 e da lì mi portò insieme ad altri in Nazionale maggiore: dal punto di vista professionale è un personaggio e un allenatore che ha rappresentato molto per me", ha detto il tecnico. Cosa mancò alla Nazionale delle 'Notti Magiche'? "Quello che un professionista e una tifoseria si aspettano è di arrivare in fondo: noi non riuscimmo ad arrivare alla finale per un nonnulla", ha aggiunto Donadoni, che nella semifinale contro l'Argentina persa a rigori fallì il tentativo dal dischetto. Quell'Italia fu "una Nazionale che ha lasciato comunque il segno", ha concluso.