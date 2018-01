Trattiene somme giocate Lotto,denunciato

(ANSA) - FORLI', 30 GEN - Denuncia da parte della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena, con l'accusa di peculato, nei confronti di un 50enne residente a Sogliano al Rubicone, nel Cesenate, titolare di una attività di rivendita con annessa ricevitoria del Lotto il quale avrebbe trattenuto per sé delle somme, pari a oltre 15.000 euro, relative alle giocate del Lotto dei suoi clienti.

Somme che l'uomo avrebbe dovuto versare alla società concessionaria del servizio per conto della agenzia delle Dogane e Monopoli. Da qui la denuncia del 50enne e l'emissione, da parte del Gip del Tribunale di Forlì, di un provvedimento di sequestro preventivo di beni per equivalente alle somme indebitamente trattenute, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica.