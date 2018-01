Mostra libri sovietici sul volo spaziale

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GEN - Una collezione privata di oggetti e libri sovietici sul volo spaziale dagli anni '50 al 2000, che documentano la Rivoluzione d'Ottobre portata nel cosmo, ma che mostrano anche la condizione di privazione sensoriale cui è sottoposto il cosmonauta. E' 'Sensornaja Revolutija-Rivoluzione sensoriale', allestita fino al 15 marzo all'Atelier Museo Tolomeo dell'Istituto dei ciechi Francesco Cavazza di Bologna.

La conquista dello spazio e quindi la possibilità di orientarsi nel mondo non fisico è obiettivo anche del 'Cavazza': al suo interno sono state e sono costantemente sviluppate metodologie, tecniche, tecnologie per permettere anche ai non vedenti di muoversi, conoscere e abitare il mondo. Una perenne rivoluzione sensoriale, conquistata passo dopo passo, che ha cambiato e continua a cambiare la vita di migliaia di disabili visivi.

La mostra, patrocinata anche da Federculture-Ibc, è un evento collaterale di 'Revolutija', organizzata al MAMbo in occasione del centenario della Rivoluzione d'Ottobre.