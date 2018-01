Macelleria islamica chiusa dai cc

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GEN - Etichette in lingua straniera e personale che lavorava in nero. Sono questi i motivi che hanno portato, ieri pomeriggio, ad una multa salata e alla sospensione dell'attività nei confronti di una macelleria islamica di Bologna, in zona Bolognina. L'intervento rientra nell'ambito dei controlli sugli esercizi pubblici effettuati dai carabinieri della stazione Navile insieme ai colleghi del Nas, del Nil, e dei funzionari dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna.

La macelleria islamica, gestita da un marocchino di 53 anni, è stata sanzionata per aver messo in vendita un'ottantina di kg di prodotti alimentari privi dell'etichettatura in lingua italiana. Nei confronti del negoziante, gravato da precedenti di polizia, oltre alla sanzione di 3.167 euro, è scattata anche la sospensione dell'attività che veniva condotta con l'ausilio di personale assunto in "nero".