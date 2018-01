Disagi su treni Bo-Pd per investimento

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GEN - Disagi alla circolazione ferroviaria, nel tardo pomeriggio, sulla linea Bologna-Padova a causa dell'investimento di una persona tra le stazioni di San Pietro in Casale e Ferrara.

Il traffico - si legge sul sito di Trenitalia - è stato sospeso dalle 17.30 - così da consentire l'intervento dell'Autorità Giudiziaria per i rilievi di rito - fino alle 18.40 quando è stata riattivata la circolazione su un solo binario, a senso unico alternato. Dalle 18.50, viene spiegato, il traffico è tornato regolare: nel corso della sospensione i convogli in viaggio hanno subìto ritardi fino a 90 minuti mentre due treni regionali sono stati cancellati.