Calcio: lesione al bicipite per Verdi

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GEN - Cattive notizie per il Bologna: Roberto Donadoni dovrà fare meno di Simone Verdi nel prossimo futuro. I tempi di recupero non sono ancora certi: per stabilirli dovranno essere effettuati ulteriori accertamenti, a cui il calciatore sarà sottoposto nei prossimi giorni. Gli esami fatti ieri e oggi, hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Verdi era stato costretto al cambio domenica, al quarto minuto della sfida contro il Napoli, il club che lo aveva cercato sul mercato e nel quale l'attaccante rossoblù ha rifiutato di trasferirsi.