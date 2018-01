Anti-Flag, tre concerti a giugno

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GEN - Tre concerti italiani in giugno per gli Anti-Flag, quartetto di Pittsburgh (Pennsylvania, Usa) che incarna uno spirito punk senza tempo: saranno l'8 a Bologna (Zona Roveri), il 9 ad Arluno-Milano (Malt Festival), il 10 a Cordenons-Pordenone (Rock Town).

Oltre vent'anni di carriera musicale alle spalle, dieci album in studio e vari tour mondiali con band come Race against the machine, Sick of it all, The Offsprings e Rancid, Anti-Flag hanno realizzato tre mesi fa l'ultimo album, 'American fall', il secondo - dopo il precedente 'American spring' (2015) - pubblicato con la Spinefarm records. Attualmente sono in tour negli Usa: 23 date, l'ultima in calendario l'11 febbraio a New York. Diretti e taglienti, hanno dato voce negli anni a cause politiche, sociali e umanitarie, collaborando con organizzazioni come Peta, Amnesty International, Sea Shepherd e Greenpeace.

La band è composta da Justin Sane (chitarra e voce), Chris Barker (basso, voce), Chris Head (chitarra, voce) e Pat Thetic (batteria).