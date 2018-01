Grasso a Prodi, c.sinistra diviso per volontà Renzi

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "È sotto gli occhi di tutti che il centrosinistra non si è potuto ricomporre per volontà di Renzi.

La composizione delle liste e le otto fiducie sulle legge elettorale sono segnali inconfutabili della volontà del Pd e di Renzi di fare altro". Lo afferma il Presidente del Senato e leader di LeU, Pietro Grasso, raggiunto telefonicamente dall'ANSA. "Prodi ritiene la finta coalizione che ha messo in piedi Renzi, che lo costringerà a votare Casini a Bologna anziché Errani, un centrosinistra unito? Noi in quel tipo di coalizione non ci possiamo stare". (ANSA).