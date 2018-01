Rubate 400 E-Bike, 7 persone denunciate

(ANSA) - MELDOLA (FORLI'-CESENA), 29 GEN - Un incensurato campano di 57 anni denunciato per furto aggravato, altre sei persone per ricettazione. E' un'indagine, ancora in corso, dei carabinieri di Meldola e Bertinoro, coordinati dalla procura di Forlì.

Tutto ha preso il via il 4 ottobre a Bertinoro quando dal deposito di una cooperativa di autotrasporto che le aveva in carico furono rubate, da una banda di professionisti, ben 400 'E-Bike', del valore di oltre un milione, prodotte dalla cesenate Technogym. Le indagini partirono dal ritrovamento di una bottiglietta di acqua minerale distribuita solo in Campania e Basilicata.

Qui si sono concentrate le ricerche, oltre che sui siti internet di vendita di simili articoli. Presto gli investigatori, grazie al particolare che l'azienda produttrice ha dotato i suoi prodotti di un numero di 'telaio', hanno iniziato a scovare parte della refurtiva in diverse palestre, centri sportivi e società dell'Italia meridionale. Sono state recuperate oltre 130 E-Bike e le ricerche proseguono.