Maltrattamenti, figlio fa arrestare papà

(ANSA) - MODENA, 29 GEN - Arrestato in flagranza di reato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento, dopo la richiesta d'aiuto telefonica del figlio. Si tratta di un 52enne italiano che ieri sera a Novi, nel Modenese, stava rompendo piatti e bicchieri e minacciava di morte la moglie, che per paura non l'ha mai denunciato. Secondo quanto si apprende, l'uomo non accettava che lei l'avesse lasciato dopo aver subito per anni violenza fisica e psicologica. Domenica sera lui si è ripresentato a casa della donna, che vive con i tre figli di cui uno dodicenne, unico minore, pretendendo le chiavi dell'auto in comune. Lei si è rifiutata e l'uomo è andato su tutte le furie, ha iniziato a rompere i piatti e con un coltello ha tagliato le gomme dell'auto. Uno dei figli, non è chiaro quale, ha appunto chiamato i carabinieri.