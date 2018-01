A Bologna performance Vadim Zakharov

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GEN - 'Tunguska event, history marches on a table' è la performance dell'artista russo Vadim Zakharov che sarà rappresentata a Bologna all'ex Gam della Fiera dal 2 al 4 febbraio, progetto speciale di 'Art City'. Zakharov, 58 anni, ha lavorato sul testo dell'inglese Stephen Fry 'Incomplete & utter history of classical music', su quanto accaduto tra il 1904 e il 1917, tra storia, politica, musica e arte.

Il pubblico è seduto intorno ad un lungo palco allestito come un tavolo da pranzo su cui attori marciano, danzando e recitando in italiano in questo viaggio 3D indietro nel tempo, ed assiste ad una 'esplosione' culturale. Zakharov, ha spiegato in un incontro stampa al Mambo, ha tratto spunto dalla metafora dell'esplosione di un meteorite caduto nel 1908 in Siberia a Tunguska, il più importante evento esplosivo naturale del secolo scorso. Della durata di 45 minuti e per non più di 200 persone, la performance è gratuita ma con prenotazione obbligatoria presso il Mambo.