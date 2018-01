Auto contro muro di casa lo fa crollare

(ANSA) - BOLOGNA, 28 GEN - Un'auto è finita contro il muro di una casa e lo ha abbattuto. E' successo all'alba nel Bolognese, ad Argelato: le due donne nella macchina sono rimaste ferite in modo lieve, nessuno è stato coinvolto nell'immobile, ma gravi danni sono stati provocati ad appartamenti e ad un pub. I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 5.15 sulla strada provinciale Centese, angolo con via Lame. La vettura, forse per un colpo di sonno di chi la guidava, è andata a sbattere contro il pilastro in muratura d'angolo dell'edificio che è parzialmente crollato. Al momento dell'incidente nell'appartamento su quel lato non c'erano persone: è stato dichiarato inagibile, così come il pub. Il muro è venuto giù e dalla strada si vede l'interno dell'alloggio.

Il traffico è stato deviato e sono intervenuti anche carabinieri, polizia municipale e 118.