Prete condivide su Fb post-critica Papa

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GEN - Resta 'controverso' il rapporto tra i preti bolognesi e Facebook. Dopo i casi, negli scorsi mesi, di don Lorenzo Guidotti che aveva insultato una ragazza violentata per poi scusarsi e don Francesco Pieri che si interrogava su chi avesse ucciso di più fra Emma Bonino, sostenitrice della legge sull'aborto e Totò Riina, tocca ora al parroco di San Girolamo dell'Arcoveggio, don Milko Ghelli che ha condiviso, sulla sua pagina Facebook, un post di un altro utente in cui viene attaccato Papa Francesco per un parallelo, fatto ad aprile, tra campi profughi e lager.

A rendere nota la condivisione del post è 'il Resto del Carlino'. Nel testo, che risale allo scorso 4 maggio, l'autore scrive: "a me sto fatto che Papa Bergoglio ed ora anche la Bonino su La 7 paragonino i presunti profughi agli ebrei nei lager mi fa girare parecchi i maroni". Alle parole sono affiancate due fotografie: una in cui sono raffigurati i corpi scheletrici di uomini in un campo nazista, l'altra un gruppo di immigrati in una mensa.