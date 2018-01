Gdf scopre 24 'in nero' in associazione

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GEN - Scoperti, dalla Guardia di Finanza, 24 lavoratori 'in nero', impiegati in una associazione sportiva dilettantistica di Imola che si occupa dell'organizzazione di eventi e del noleggio degli impianti. Nel dettaglio i dipendenti venivano utilizzati in diverse mansioni: da quella di barista, a quella di addetto alla manutenzione dei campi sportivi o ai servizi di pulizia.

Ai responsabili dell'associazione sono state contestate le sanzioni previste tra cui l'applicazione della cosiddetta 'maxi-sanzione per lavoro nero' che viene comminata a scaglioni in relazione alla durata del rapporto irregolare di lavoro. Le sanzioni da parte dell'Ispettorato del Lavoro potranno andare da un minimo di 127.000 euro ad un massimo di 765.000 euro.

I finanzieri effettueranno tutti gli approfondimenti per verificare che l'associazione sportiva dilettantistica disponga, in concreto, dei requisiti previsti dalla legge per poter usufruire dei benefici di carattere fiscale riservati dalla specifica normativa di settore.