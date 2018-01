Di Maio, qui Pd candida gente di destra

(ANSA) - MODENA, 27 GEN - "Posso chiedere agli emiliano romagnoli di ribellarsi a quella che ormai non è più la sinistra? Qui c'è un grandissimo numero voti di persone che votano Pd pensando di votare ancora sinistra. Oggi il partito che prende voti di sinistra in Emilia-Romagna ha candidato gente dei destra: Lorenzin e Casini". Luigi Di Maio, candidato premier per il Movimento Cinque Stelle, ha commentato così i nomi scelti dal Pd in Emilia-Romagna. "Qui a Modena - aggiunge Di Maio, in città per un incontro nella sede di Confindustria - hanno contrattato dei collegi sicuri per gente che non c'entra niente con la sinistra e li hanno contrattati nei collegi dove c'è gente che vota il Pd pensando che sia ancora la sinistra. Io dico agli emiliano romagnoli di ribellarsi perché li stanno utilizzando per i loro patti di potere e quella non è più la sinistra. Si ribellino.

Emilia Rossa? Vedremo se sarà ancora così il 5 marzo".