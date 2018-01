Big e soprese in liste E-R c.sinistra

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GEN - Tanti big. Tanti esclusi. Alcune sorprese. Si vanno delineando i candidati che correranno dall'Emilia-Romagna per i due rami del parlamento. Dalla direzione ultranotturna del Pd, sono usciti alcuni dei nomi praticamente già certi come l'ex presidente della camera Casini in corsa a Bologna nell'uninominale, o gli ex ministri Delrio e Franceschini che insieme a Lorenzin a Modena e Fedeli completano la nutrita pattuglia governativa. A Parma arriva invece uno dei nomi forti della società civile, Lucia Annibali. Tanti anche i big del partito. Corrono infatti lungo la via Emilia Piero Fassino, Dario Franceschini, Gianni Cuperlo e Andrea Orlando. In corsa anche l'ex segretario dello Spi, Carla Cantone e Teresa Bellanova. Il responsabile organizzazione Pd, Andrea Rossi, corre per il Senato a Modena. Tra gli esclusi, spiccano gli uscenti Sergio Lo Giudice (ex presidente Arcigay) e Paolo Gandolfi, reggiano tra gli autori della legge sulla mobilità ciclistica.