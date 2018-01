Auto contro albero, morto 23enne

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GEN - Incidente mortale, nella notte, a San Pietro in Campiano, nel Ravennate. A perdere la vita nello schianto della sua automobile, una Bmw, contro un albero, è stato un 23enne finito fuori strada, intorno alle 4.10, lungo via Del Sale all'altezza del civico 86.

La vettura del giovane, nell'impatto con la pianta, si è spezzata in due parti. Sul posto, oltre ai Carabinieri, sono intervenuti - invano - i sanitari del 118 con un elicottero da Ravenna, un'autoambulanza e un'automedicalizzata.