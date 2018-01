Anno giudiziario: Bologna;più processi a minori,ma più brevi

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GEN - Aumenta il numero di dibattimenti con imputati minorenni in Emilia-Romagna, ma cresce di molto anche la produttività dei giudici. Nel periodo giugno 2016-luglio 2017, è emerso durante l'apertura dell'anno giudiziario a Bologna, i nuovi processi a dibattimento sono stati 736, contro i 371 del periodo precedente, i definiti 647 (contro 368, +76%) e i pendenti 363: erano 274, con un incremento nettamente inferiore ai sopravvenuti, ha notato il presidente della Corte di Appello Giuseppe Colonna. Sono stati invece 484 i fascicoli pervenuti alla sezione Gup del tribunale per i minorenni presieduto da Giuseppe Spadaro e ben 2.297 quelli definiti (+214%), mentre sono pendenti 1.358 (-57,2%). Risultati, ha detto Colonna, "di estremo rilievo, anche per tentare di ricondurre il processo penale minorile ai tempi brevi richiesti dalla giovane età degli imputati". Anche per i dibattimenti si è ridotta la durata.

Tutto questo a fronte, ha spiegato Colonna, di una situazione di "grande difficoltà" per l'esiguo organico e per la scopertura del 41,6% del personale amministrativo. E in un momento in cui, come osservato dal procuratore per i minorenni Silvia Marzocchi, citata nell'intervento di Colonna, è in atto "un progressivo, sensibile incremento dello spessore delinquenziale delle persone di minore età, nelle quali sembra affievolirsi la naturale controspinta alla commissione di atti violenti". (ANSA).