Prostituta uccisa, fermato recidivo

(ANSA) - MODENA, 26 GEN - Un 50enne sardo residente a Osilo (Sassari), ma domiciliato da tempo a Modena, è stato fermato come indiziato per l'omicidio di Arietta Mata, prostituta 24enne trovata morta domenica mattina sui binari di Gaggio (Modena), dopo essere stata travolta da un treno. L'uomo, che ha già un precedente simile per rapina e omicidio volontario degli anni Novanta, avrebbe rapinato e ucciso la ragazza, per poi abbandonare il corpo sui binari. Ancora da chiarire le modalità del delitto.