Piccolo Coro a Sanremo con Stato Sociale

(ANSA) - BOLOGNA, 26 GEN - Il Piccolo Coro dell'Antoniano torna per il secondo anno al Festival di Sanremo nella serata del 9 febbraio dedicata ai duetti per affiancare, assieme al cantautore e comico Paolo Rossi, la band bolognese Lo Stato Sociale in gara con il brano 'Una vita in vacanza'. Concittadini che entrano per la prima volta nel meccanismo di gara del festival: lo scorso anno il Piccolo Coro, diretto da Sabrina Simoni, aveva aperto la serata delle cover come ospite. Un sodalizio che passa attraverso la tematica del lavoro, già cara al Piccolo Coro, ambasciatore di Antoniano onlus e del mondo francescano.

"Da sempre - dice fr.Giampaolo Cavalli, direttore dell'Antoniano - il Coro racconta con musica e parole dei bambini l'attualità del proprio tempo affrontando anche grandi temi sociali come la ricchezza della diversità, l'immigrazione, il lavoro e la disoccupazione. Ed è quello che, con registro diverso, fa Lo Stato Sociale raccontando la precarietà delle vite dei trentenni di oggi, ma anche la forza e la rabbia".