Piacenza, Bastione S.Sisto ai cittadini

(ANSA) - PIACENZA, 26 GEN - Bastione San Sisto, storico edificio della cinta muraria rinascimentale di Piacenza, apre le porte a cittadini e turisti: diventerà uno spazio polifunzionale adatto a ospitare mostre, eventi culturali ed enogastronomici.

Il percorso di valorizzazione partecipato, promosso dall'Agenzia del Demanio e dall'amministrazione comunale, si è concluso oggi con la presentazione alla città dopo il completo restauro dell'edificio.

"Abbiamo proiettato Bastione San Sisto nel futuro, grazie a un lavoro di squadra che ha coinvolto cittadini, imprenditori e istituzioni - ha detto il direttore dell'Agenzia del Demanio Roberto Reggi durante l'evento organizzato per la fine dei lavori a cui ha partecipato anche Pietro Baratono, provveditore per le Opere Pubbliche Lombardia e Emilia Romagna - in questo modo un immobile abbandonato è diventato uno spazio di aggregazione e inclusione grazie agli investimenti di privati illuminati che hanno saputo coniugare il recupero con l'innovazione".