Nuova casa per Setup, fiera off Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 26 GEN - Un'edizione ricca di novità a partire da una sede tutta nuova che sposta questo appuntamento della cultura bolognese e non solo dalle atmosfere urbane dell'autostazione allo storico Palazzo Pallavicini. Torna, dall'1 al 4 febbraio, Setup, la fiera Off di arte contemporanea che, nei giorni di ArteFiera, si ripropone sotto il tema 'L'attesa'. Una nuova location, tra stucchi e affreschi in un edificio sontuoso crocevia della cultura europea dove il 26 marzo 1770 suonò il giovane Mozart. Le tredici stanze sono pronte ad accogliere 34 gallerie - sette straniere - e sette tra case editrici e altre realtà. Il cambio di sede - ha detto la presidente della Fiera, Simona Gavioli - è nato dopo aver ascoltato gli espositori "quando siamo entrati in questo palazzo per vedere una mostra, abbiamo capito al primo gradino che per continuare Setup volevamo un palazzo storico. Era arrivato il momento di far conoscere la storia partendo da uno dei luoghi più importanti d'Europa per l'Arte".