Tortellino nel logo della Municipale, polemiche

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GEN - Nella città tra Modena e Bologna che rivendica la paternità del tortellino, è polemica per la presenza della celebre pasta ripiena sul logo della nuova pagina Facebook della Polizia Municipale. Siamo a Castelfranco Emilia, dove ogni anno si tiene una sagra dedicata al tortellino e dove adesso lo stemma dei vigili divide i gusti sul social network, e non solo. E' la Lega Nord, all'opposizione nel Comune del Modenese, a criticare la scelta con un'interrogazione in consiglio regionale, a firma di Cristina Girotti Zirotti, e un'altra alla Giunta regionale, con i consiglieri Stefano Bargi e Gabriele Delmonte. "In un momento in cui la percezione di insicurezza dei cittadini è diffusa come mai in precedenza, e in cui la preziosa attività delle forze dell'ordine viene quotidianamente frustrata da un apparato legislativo ormai obsoleto e che lascia troppa discrezionalità nelle mani dei giudici, forse sarebbe il caso di valorizzare gli operatori della Polizia Municipale anziché deriderli", scrivono i leghisti.