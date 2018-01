Sindacati, sospeso sciopero treni E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GEN - "Le segreterie regionali dell'Emilia-Romagna esprimono il loro cordoglio alle famiglie delle vittime del gravissimo incidente occorso questa mattina in Lombardia e accolgono senza esitazione l'invito a differire lo sciopero del personale di Trenitalia proclamato nella regione per il giorno 28.01.2018". Lo hanno deciso i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Fast, in seguito al deragliamento di un convoglio Trenord avvenuto a Pioltello (Milano), nel quale tre persone sono morte e decine sono rimaste ferite.