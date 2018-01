Mortale con patente sospesa, arrestato

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GEN - L'automobilista che ieri pomeriggio a Pontecchio di Sasso Marconi, nel Bolognese, perdendo il controllo ha provocato un incidente frontale dove è morta una donna di 66 anni, Silvana Serenari, aveva la patente sospesa per una guida in stato di ebbrezza. L'auto inoltre era priva di assicurazione. Nei suoi confronti il Pm Nicola Scalabrini ha disposto l'arresto per omicidio stradale: l'uomo, italiano 47enne, rimasto ferito nello scontro in modo non grave, è piantonato all'ospedale Maggiore in attesa della convalida. La Procura chiederà una misura cautelare.

Seguito dal Sert, nell'auto c'erano anche alcune fiale di metadone. Sono stati disposti gli esami del sangue per confermare o smentire l'ipotesi che avesse assunto stupefacenti.

Sull'incidente, sulla 'Nuova Porrettana' è intervenuta la polizia municipale di Sasso Marconi, ma non è stato possibile fare nell'immediatezza l'alcol test, a quanto pare per un'indisponibilità della strumentazione.