Merola, un centro rimpatrio delinquenti

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GEN - Sul fronte dei migranti, "siamo disponibili a farci carico di ospitare al Mattei", l'ex Cie, "visto che è diminuita la presenza di persone e di rifugiati, la sede del centro regionale per il rimpatrio dei delinquenti. Non degli immigrati, dei delinquenti. Minniti è contento". Lo ha detto il sindaco di Bologna, VirginioMerola, a margine di un incontro del Pd su periferie e sicurezza cui ha preso parte anche il ministro dell'Interno, Marco Minniti.

Durante il convegno, il primo cittadino aveva spiegato che, in ambito di accoglienza, "occorre andare avanti nel sistema Sprar", invece "per i delinquenti ci vogliono questi centri.

Chiedo al ministro - aveva aggiunto Merola - di permetterci di fare la nostra parte. Siamo disponibili ad ospitare il centro di rimpatrio dei delinquenti e siamo pronti a prenderci le nostre responsabilità. Non parlo dei casi di chi ha bisogno di solidarietà - ha concluso il sindaco di Bologna -: bisogna essere chiari e netti, parlo di quelli che vengono qui per delinquere".