Università Bologna 'più bella d'Europa'

(ANSA) - BOLOGNA, 24 GEN - L'università di Bologna non è solo la più antica: è al primo posto nella top 10 di Times Higher Education, dedicata agli atenei più belli d'Europa. Lo segnala la stessa Alma Mater: la classifica si concentra sul valore culturale, artistico e estetico degli edifici e degli spazi universitari, e che vede Bologna in testa. "E' una delle più belle università d'Europa e forse del mondo", spiegano gli autori. Un primato che deriva dai tanti palazzi storici che ospitano le diverse sedi, dai suoi musei e dai suoi spazi verdi, come l'orto botanico.

Assieme a Unibo, unica italiana, la classifica premia altri storici atenei europei: l'Università di Salamanca, il più antico ateneo spagnolo è al secondo posto, mentre sul terzo gradino del podio c'è l'Università di Coimbra, in Portogallo, con le sue facciate bianche e architetture barocche.