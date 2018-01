Timbrava e andava al bar, denunciato

(ANSA) - MODENA, 24 GEN - Pedinato e filmato per tre mesi, un dipendente del Comune di Novi, in provincia di Modena, è stato denunciato dai carabinieri di Carpi con l'ipotesi di truffa aggravata, perché, secondo gli accertamenti, timbrava il cartellino alle otto del mattino e dopo un paio d'ore usciva per andare al bar. Non solo: il 51enne originario di Varese, e residente nella provincia di Mantova, sarebbe stato sorpreso anche in una tavola calda, sempre in orario d'ufficio. Dopo i 'giri' il dipendente rientrava in Comune alle 14, timbrava e se ne tornava a casa. Il denunciato ha lavorato prima come addetto alla manutenzione viaria e successivamente come responsabile del magazzino comunale. Ieri i militari sono andati in Comune e hanno sequestrato il suo badge. In base alla nuova legge potrebbe essere licenziato entro 48 ore.