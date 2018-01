Poliziotto morto, cerimonia a Piacenza

(ANSA) - PIACENZA, 24 GEN - "Giuseppe Beolchi verrà ricordato in ogni cerimonia, affinché venga sempre onorata la divisa e il suo lavoro, anche se lui non c'è più". Con queste parole è stato ricordato oggi in questura a Piacenza l'agente della polizia stradale morto il 20 dicembre scorso a causa di un incidente stradale con l'auto di servizio lungo l'autostrada A1, finita sotto un Tir.

La vedova dell'assistente capo Beolchi, Rosanna Marchesi, ha incontrato il questore e i funzionari della questura. Insieme a loro anche un gruppo di colleghi che hanno raccolto, con una colletta, una somma in denaro da destinare proprio alla famiglia del poliziotto scomparso. "Beolchi è un poliziotto che è morto facendo il proprio lavoro - ha sottolineato il questore di Piacenza, Salvatore Arena - un uomo onesto che ha dato la vita per la divisa che indossava".