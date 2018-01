Periferie Sicure, Minniti a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 24 GEN - Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, partecipa giovedì 25 gennaio 2018 a una iniziativa organizzata dal Pd alle 10.30 alla Sala consiliare del Quartiere San Donato-San Vitale, in Piazza Spadolini 7 a Bologna. Lo annuncia la federazione del Pd. Tema: "Periferie Sicure - Parliamo di politiche per le periferie e di azioni concrete messe in campo dal Governo per la sicurezza dei cittadini".

Accanto al ministro sono annunciati il sindaco Virginio Merola, il segretario del Pd di Bologna, Francesco Critelli, i deputati Andrea De Maria e Roberto Morassut (Commissione Periferie della Camera).