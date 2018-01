Oltre 4mila cani in mostra a Cesena

(ANSA) - CESENA, 24 GEN - Al via il Romagna Winner 2018, tre giorni di esposizione cinofila internazionale, per la prima volta a Cesena Fiere dal 26 gennaio a domenica 28: annunciati oltre 4mila cani di ogni razza, provenienti da Spagna, Svizzera, Portogallo, Francia, Russia e altri Paesi europei. Sfilate ed esibizioni sono al centro della manifestazione, organizzata dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (Enci), con tre esposizioni internazionali, una nazionale e due raduni italiani: uno dedicato agli Yorkshire Terrier, l'altro agli All Retriver. Primo appuntamento il 26 con il Gruppo cinofilo imolese che annuncia 815 animali di 17 nazioni, soprattutto Cani da riporto, Cani da cerca, Cani da acqua (126), Pinscher e Schnauzer, Molossoidi e cani Bovari svizzeri (119), Pastore e Bovari (116).

Due appuntamenti il 27, uno promosso dal Gruppo cinofilo riminese (1.004 cani di 25 nazioni) e l'altro del Gruppo di Lugo (951 cani italiani). Domenica il Gruppo di Forlì propone 1.194 esemplari di dieci specie da 27 nazioni.