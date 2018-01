Merola, Galletti non si ricandida

(ANSA) - BOLOGNA, 24 GEN - "Galletti mi ha detto che ha intenzione di non ricandidarsi. Ne prendo atto. Non è mai stata in discussione, no? Se poi si ricandida meglio, non ho problemi da questo punto di vista. Sto collaborando bene con il ministro dell'ambiente, è di Bologna quindi ci capiamo in fretta. Basta.

Non è che potete chiedere a me quello che vuol far lui". L'ha detto il sindaco di Bologna, Virginio Merola, rispondendo a una domanda sulla possibile non ricandidatura del ministro dell'ambiente centrista alle prossime politiche. In generale Merola, rispondendo a chi gli chiedeva se vedesse un ingorgo di candidature nel Pd con tanti nomi in arrivo dal nazionale ha detto: "Ma no, mi pare si stia facendo un buon lavoro. Penso che sia normale in questi casi che ci sia una decisione nazionale perché non siamo un partito a sé. Mi pare che per come si sta delineando ci sarà una forte presenza dei parlamentari nostri che meritano di essere ricandidati. Quindi attendo fiducioso la direzione del 25".