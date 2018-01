Lotta al match fixing, Bologna a lezione

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Il progetto "Per l'integrità del gioco: formazione in campo contro le frodi sportive", promosso dalla Lega Serie A, Sportradar e l'Istituto per il Credito Sportivo, ha fatto tappa oggi in Emilia. L'incontro, grazie alla disponibilità del Bologna, ha preso il via presso la sede di Casteldebole con il workshop dedicato alla prima squadra per poi proseguire con i ragazzi di Primavera e Under 17. Anche staff tecnico e ai dirigenti hanno preso parte ai workshop di formazione condotti dall'avvocato Marcello Presilla, responsabile Integrity per l'Italia di Sportradar AG, che ha spiegato agli atleti il fenomeno del match-fixing in tutte le sue forme, illustrandone rischi e conseguenze. Durante gli incontri sono stati tracciati gli identikit dei cosiddetti fixers. Il workshop "è un'iniziativa importante per sensibilizzare tutti i giocatori e i dirigenti del nostro campionato su un tema etico rilevante come quello della lotta alle frodi sportive", dichiara l'ad del Bologna Claudio Fenucci.