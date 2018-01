Le arance di basket city per l'Airc

(ANSA) - BOLOGNA, 24 GEN - I giocatori delle squadre di basket Virtus e Fortitudo e della nazionale over 40 campione del mondo saranno presenti il 27 gennaio dalle 9.30 a Bologna, in piazza Ravegnana, sotto le Due Torri, per 'le arance di basket city'. Con un'offerta di 9 euro si potranno avere 2,5 kg di arance rosse italiane per un contributo a favore dell'Airc, l'associazione di ricerca sul cancro. L'iniziativa fa parte del progetto nazionale 'Arance della Salute', attraverso il quale saranno distribuiti in oltre 2.500 piazze italiane dai quindicimila volontari di Airc i frutti di rigorosa origine italiana, la cui vendita è un importante sostegno alla ricerca.

Con la prima squadra già in Sicilia per la gara di domenica a Capo d'Orlando, la Virtus sarà rappresentata dalla squadra under 18, campione d'Italia di categoria in carica.