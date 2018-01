Galletti conferma, non mi ricandido

(ANSA) - BOLOGNA, 24 GEN - "Si apre una fase diversa della mia vita: ho deciso di non candidarmi e ritorno" alla professione, "rimanendo come sempre a disposizione del mio Paese". Così Gian Luca Galletti conferma l'intenzione di non ripresentarsi, ricordando che in questi 5 anni è stato sottosegretario all'Istruzione con il governo Letta e ministro dell'Ambiente "in uno spirito di stretta collaborazione" con Renzi e Gentiloni.

Dopo la rinuncia di Galletti preannunciata dal sindaco di Bologna, il ministro ringrazia i presidenti Napolitano e Mattarella. "Ho lavorato con impegno e dedizione - scrive - vivendo momenti irripetibili come la firma dell'accordo sul clima di Parigi e il G7 dei Ministri dell'ambiente che si è tenuto a Bologna", la propria città, "contento che proprio qui siamo riusciti a localizzare la sede dell'agenzia italiana meteo" e del nuovo Centro dati meteo Ue. Con Casini e altri "ho condiviso un percorso di vita", aggiunge: rinnovando loro "grande amicizia", "opererò anche nella campagna elettorale in corso".